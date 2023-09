Deze bedrijven in de regio rond Dendermonde en het Waasland gingen deze week failliet

RECONSTRUC­TIE. Hoe een ‘cadeau van 100.000 euro’ gewezen politie­baas Glenn Audenaert 5 jaar cel kan kosten: zaak komt dinsdag voor rechter

Zo’n 100.000 euro. Zoveel zou ex-politiebaas Glenn Audenaert ontvangen hebben om zijn invloed te laten gelden om de hoofdzetel van de federale politie te doen verhuizen naar de eigendom van een kennis. Het parket dagvaardde de gewezen politiebaas voor openbare omkoping, witwassen, schending van het beroepsgeheim en valsheid in geschrifte. Smeergeld of een cadeau? Het kan de gewezen glamourflik – hij had ooit 650 man onder zich en een stulpje in Knokke – duur komen te staan.