Deze bedrijven in de regio rond Dendermonde en het Waasland gingen deze week failliet

Nieuwe generatie aan het roer: Zetels De Man wordt Meubelen De Man

Zetels De Man is een begrip in Dendermonde, maar voortaan heet de zaak Meubelen De Man. Dat is niet de enige verandering binnen het bedrijf, want er staat ook een nieuwe generatie aan het roer: kinderen Sven en Kim treden in de voetsporen van hun ouders. “Het is nu aan hen om het waar te maken”, klinkt het.