Dertigste Kerststallentocht levert mooie cheque op voor vzw Vergeet De Kinderen Niet

Dendermonde Eerste gedetineer­den nemen intrek in nieuwe gevangenis, zoektocht naar voldoende personeel gaat voort

In de nieuwe gevangenis in Dendermonde hebben de eerste gedetineerden eindelijk hun intrek genomen. Het gaat om acht personen in zogeheten beperkte detentie. Volgende maand verhuizen alle gedetineerden van de oude Dendermondse gevangenis naar de nieuwe.