Derdejaars Oscar Romerocollege houden lesmarathon voor het goede doel

Volleybal liga A Fien Callens (VC Oudegem): “We eindigen de competitie als derde, dat is een plaatsje hoger dan vorig jaar”

De competitie bij de vrouwen is afgesloten met een 1-3-zege van Asterix Avo op het veld van VC Oudegem. De thuisploeg moest de licht geblesseerde D’Hondt missen, maar een zeer gemotiveerde Deckers nam haar plaats in. Met een knappe openingsset als resultaat. Daarna nam de ploeg uit Beveren autoritair het commando over. Asterix eindigt de eerste reeks wedstrijden in de Liga als koploper. Oudegem was reeds zeker van de derde plaats. De play-offs beginnen volgend weekend.