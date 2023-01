Derde Strava Challenge moet weer zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen: Amelie Albrecht levert tegenprestatie

Met de eerste Strava Challenge Dendermoves wisten de Dendermondenaren in een zomer tijd al eens 46.000 kilometer bij elkaar te bewegen door te wandelen, lopen, fietsen, rolschaatsen en steppen. In ruil plantte avonturier Jelle Veyt toen de Dendermondse vlag op de top van Kilimanjaro die hij beklom. Het succes van een tweede Strava Challenge, waarbij de Dendermondenaren uitgedaagd werden om in één week tijd 2.000 uur te bewegen, zorgde er dan weer voor dat burgemeester en schepenen de grenzen van Dendermonde al stappend, lopend en fietsend moesten afleggen , goed voor in totaal 42 kilometer.

Voor een derde editie van Dendermoves is de Dendermondse comedienne Amelie Albrecht bereid gevonden om een sportieve tegenprestatie te leveren als de Dendermondenaren slagen in de Strava Challenge. “Deze keer staan de doelen allemaal in het teken van 23, naar aanleiding van het nieuwe jaar 2023", zegt schepen van sport Lien Verwaeren (CD&V). “Bedoeling is om allemaal samen 2.300 kilometer te wandelen, 4.023 kilometer te lopen, 40.023 kilometer te fietsen en 2.023 kilometer te zwemmen. Lukt dat, dan zal Amelie in 23 dagen tijd in al deze sporten een eigen prestatie leveren.”