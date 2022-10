Dendermondse vriendinnen samen op eerste plek op podium na zelfde tijd op marathon

“Dat zij samen over de meet lopen is geen toeval. Tahnee won reeds verschillende wedstrijden in de trailwereld, terwijl Veerle reeds verschillende Marathons won. Sinds deze twee Dendermondse vrouwen elkaar ontmoetten zijn zij elkaars loopmaatjes geworden. Dat Tahnee op haar eerste marathon meteen een eerste plaats in de wacht sleept is uitzonderlijk, maar was ook wel dankzij Veerle.” Veerle liep immers voor Tahnee en is ook haar steun en toeverlaat bij het traject naar haar eerste marathon. Het eerste plan was dat Veerle zou ‘hazen’ voor Tahnee tot kilometer 30. Op kilometer 30 zou Veerle nadien uit de race stappen. Omdat het zo vlot bleef gaan, kwamen ze uiteindelijk samen over de meet. Een unieke prestatie om trots op te zijn.