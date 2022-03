Dendermondse Monopoly uitverkocht, maar nieuwe versie in Ros Beiaard-jasje nu beschikbaar

Grembergen Knips tegen sluipver­keer in diverse straten behouden na heropening Zeelsebaan: “Proefop­stel­ling om te evalueren”

De verkeersmaatregelen ingevoerd naar aanleiding van de werken aan de Zeelsebaan in Grembergen zullen ook na de heroping van de weg nog even behouden blijven. Het stadsbestuur wil zo evalueren of deze maatregelen, waaronder knips tegen sluipverkeer, definitief behouden moeten blijven of niet.

16 maart