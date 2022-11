Dendermondse jeugd weet wel raad met Jongerenbudget: deze twaalf projecten maken kans

Dendermonde STRAFPLEI­TERS. Katrien Van der Straeten (50) na bijna dertig jaar nog altijd vol passie in de stiel: “Achteraf je cliënt nog in de ogen kunnen kijken, dat is het doel”

Het 27ste jaar als advocate is net ingegaan voor Katrien Van der Straeten (50), maar beu is ze het nog lang niet. De strafpleitster, moeder en echtgenote leeft op passie. “Zonder dat hou je dit werk nooit vol”, zegt ze. Van der Straeten blikt terug op al die jaren dienst, van het prille begin als stagiaire van een toonaangevend advocaat tot het spraakmakende proces over de parachutemoord, waar ze Els Clottemans verdedigde. “Mensen vertegenwoordigen op een moeilijk moment in hun leven, ik vind dat een voorrecht.”

21 november