Dendermondse handelaars nodigen iedereen uit voor Spring Shopping Weekend: “De prijzenpot is groot”

Het ‘Fashion Weekend’ is al jaren een traditie in Dendermonde en vond al onder verschillende vormen plaats. Een nieuw kleedje is nu het Spring Shopping Weekend, waarbij alle winkeliers betrokken zijn. Niet alleen in Dendermonde-centrum, maar ook in Sint-Gillis en Grembergen. “Dankzij een extra bijdrage van het stadsbestuur is de prijzenpot groot”, zegt Stijn Pieters van Dynamisch Dendermonde.