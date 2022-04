Dendermonds hockeytalent Noor (13) mag trainingsprogramma volgen van Koninklijke Belgische Hockeybond

De Koninklijke Belgische Hockeybond lanceerde onlangs een oproep bij alle clubs om spelers af te vaardigen voor het BeGold-district trainingsprogramma. Dankzij dit programma krijgen jonge sporters de kans hun talent verder te ontwikkelen. “D-MON hockey greep als jonge club zijn kans om hier aan deel te nemen en vaardigde vier spelers af", zegt voorzitter Pierre Samyn. “Hierbij hebben we succes gehad, want Noor Cleemput, die actief is bij de U14, werd geselecteerd om deel te nemen aan de trainingen.”

“Ondanks dat we eerste de feedback kregen dat het heel ambitieus zou zijn om als jonge club met beperkte infrastructuur hier op in te gaan hebben we toch besloten de sprong te wagen. We geloven dan ook in het talent van onze spelers en de professionele omkadering die we hebben kunnen opbouwen", zegt Samyn.

Dat Noor nu geselecteerd werd om deel te nemen aan het programma, maakt de club bijzonder trots. Het BeGold-district programma zet in op sportieve ontwikkeling, vriendschappelijke banden tussen de verschillende jeugdspelers, fun en de wil om als speler te groeien. Per district mogen veertig kinderen deelnemen. Na de verschillende rondes blijven er 14 spelers en twee keepers per district over. “Op basis van ons aantal leden, mochten we maximaal vier spelers afvaardigen. In overleg met de trainers, coach en sportieve cel hebben we een selectie gemaakt op basis van techniek, spelinzicht en inzet”, vertelt Samyn. “Ze hebben onze club alle vier met enorme inzet vertegenwoordigd, en we zijn bijzonder fier op elk van hen. Noor werd geselecteerd en traint nu mee in ‘The White District’, bestaande uit de provincie Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Een bijzondere prestatie. Tussen de districten onderling vinden ook een aantal wedstrijden plaats.”

Volledig scherm Noor Cleemput. © RV

Noor zelf is ook bijzonder blij dat ze deze kans gekregen heeft. “Ik ben blij dat ik van de club de kans heb gekregen om naar de selectiedagen te gaan. Ik speel nog maar 2,5 jaar hockey, dus de kans was klein dat ik erbij zou zijn, maar ik heb alles gegeven wat ik had en ben er voluit voor gegaan. Ik ben dan ook super blij dat ik geselecteerd ben”, zegt Noor. “De trainingen van het District zijn intensief, maar ik leer heel veel bij. Ik wil dit mee terugbrengen naar de club, zodat ik samen met mijn vriendinnen van de U14G nog beter kan worden.”

In mei 2022 vinden de District Days plaats, een toernooi waar scouts van BeGold Nationaal aanwezig zijn om de potentiële spelers te ontdekken voor het volgende seizoen en verdere trainingsprogramma’s.