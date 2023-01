Dendermonde Rugbyclub vraagt verlichting en meer camera’s na zoveelste vandalisme: “Dit moet stoppen”

Dendermonde Verwarming in panne in Sint-Egidius­kerk: Midder­nacht­mis verhuist naar dekenale On­ze-Lie­ve-Vrouwekerk

De jaarlijkse Middernachtmis in Dendermonde zal dit jaar plaatsvinden in de dekenale Onze-Lieve-Vrouwekerk in het centrum. Dat komt omdat de verwarming in Sint-Egidiuskerk in Sint-Gillis-Dendermonde kapot is.

22 december