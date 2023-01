Dendermonde Rugbyclub trapt nieuw jaar op gang met receptie in Clubhouse: “Sportieve ambities en Mexicaans feest”

Dendermonde/Sint-Gillis-Dendermonde Van zelfge­maakt geboortege­schen­kje tot internatio­naal merk Made By Jolien: Na atelier opent Jolien nu ook eigen winkel met zelfontwor­pen babykledij

Dendermonde is een winkeltje met unieke babykledij rijker. Jolien Claeyé (29) opende het verkooppunt aan de Sint-Gillislaan, inclusief haar eigen naai-atelier. Want Jolien creëerde haar eigen merk “Made By Jolien”, ondertussen internationaal gekend. Al moest ze zich daarvoor wel zelf leren stikken. “De perfecte babykledij? Die is mooi, maar zeker ook comfortabel”, zegt ze. Verhaal van een “selfmade woman".

