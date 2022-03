Dendermonde Rugby Club gaat voor gender equity: prijzengeld dames en heren tijdens Flanders Open gelijkgesteld

Waasland & Dendermonde Vijf weekend­tips voor het Waasland en de regio Dendermon­de: shoppen, carnaval vieren en dansen op nineties hits

Het weekend staat voor de deur. Tijd om eropuit te trekken. In Temse kan je de carnavalssfeer opsnuiven, Sint-Niklaas rolt de rode loper uit voor shoppers en in Lokeren kan je je beste dansbenen voorzetten. Doe inspiratie op in onze tips voor het weekend van zaterdag 19 en zondag 20 maart.

