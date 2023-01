Dendermonde klinkt op 2023 met onthulling nieuw stadslogo en huisstijl

De nieuwjaarsreceptie is een jaarlijks gebeuren in Dendermonde. Op de Grote Markt zijn bij de start van een nieuw jaar alle inwoners van de stad welkom om de beste wensen uit te wisselen. Dit jaar kreeg het gebeuren een extraatje, namelijk de onthulling van een nieuw stadslogo.

“Het logo van onze stad bleek ondertussen meer dan twintig jaar oud en de huisstijl was volledig verwaterd. Vele stedelijke diensten hadden zowat hun eigen stijl gecreëerd”, legt burgemeester Piet Buyse (CD&V) uit. “We vonden het daarom tijd om op zoek te gaan naar een nieuw logo en een uniforme stadsstijl. Een jaar lang is hier aan gewerkt en we zijn trots op het resultaat.”

Het nieuwe logo bestaat uit “stad Dendermonde” en “DMD”. “De eerste D bestaat uit een strak, modern lettertype, de laatste d is eerder klassiek. De M daartussen vormt een verbindingslijn”, legt Buyse uit. “Zo tonen we dat Dendermonde actueel én historisch is. We hebben een rijk verleden, maar ook een mooie toekomst. De verbingslijn staat ook voor de verbondenheid die er altijd in onze stad is tussen mensen.”

Het nieuwe logo is de aanzet voor een volledig “rebranding” van alle stedelijke diensten en communicatie. Met een uniforme huisstijl willen we herkenbaar naar buiten treden”, zegt schepen van communicatie Leen Dierick (CD&V). “We gaan die stelselmatig uitrollen, op een duurzame manier. Zo wordt werkkledij bijvoorbeeld wel pas vervangen met het nieuwe logo als ze versleten is. Vlaggen met het oude logo gaan naar het naaiatelier die ermee aan de slaag gaan voor upcycling. En stelselmatig zullen Dendermondenaren het nieuwe logo op brieven, voertuigen, sociale media, affiches en stadwebsite zien verschijnen. In het kader hiervan gieten we ook ons Stadsmagazine in een gloednieuw concept: tweemaandelijks in plaats van elke maand, maar wel dikker.”

Volledig scherm © Geert De Rycke

Volledig scherm © Geert De Rycke

Volledig scherm © Geert De Rycke

Volledig scherm © Geert De Rycke

Volledig scherm © Geert De Rycke

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.