Deliveroo bezorgt voortaan ook boodschappen Carrefour aan huis in Ros Beiaardstad

De bezorgdienst Deliveroo is actief in heel wat Vlaamse steden en sinds het voorjaar ook in Dendermonde. Het concept is simpel: via de app of website van Deliveroo bestellen liefhebbers een gerecht bij een lokaal restaurant en dat krijgen ze binnen de dertig minuten aan huis geleverd. Deliveroo is in Dendermonde in een eerste fase met 25 koeriers aan de slag gegaan en verschillende horecazaken doen al mee.

Nu komt daar nog een nieuwe service bij. Dankzij een samenwerking met Carrefour Express Dendermonde, aan de Donkstraat in hartje stad, kunnen inwoners producten uit die supermarkt thuis geleverd laten krijgen. Of het nu gaat om aperitiefhapjes tot uitgebreide maaltijden of snacks, verse groenten, zuivel of alcoholische dranken of producten voor baby of huisdieren, het kan allemaal besteld en geleverd worden. Dendermonde is hiermee de achtste stad in ons land waar Deliveroo en Carrefour samenwerken.

Klanten kunnen hun bestellingen tussen 17 uur en 19.30 uur plaatsen voor een minimumbedrag van 15 euro. Later worden deze uren nog uitgebreid naar tussen 8 uur en 19.30 uur. Ook pick-up is mogelijk: via de app een bestelling plaatsen en de boodschappen zelf tien minuten later in de winkel ophalen, zonder leveringskosten. Ter ere van de lancering krijgen klanten bij bestellingen van meer dan 20 euro een gratis fles rosé.

