Deborah en dochter Julie ontwerpen glittertattoos van Ros Beiaard en de Reuzen: “In een gouden jasje”

Met Toepeneuze spendeert Deborah Lauvrys haar vrije tijd al jaren met het aanbrengen van grimme op kindergezichtjes, afwasbare tattoos zetten en gekke kapsels aanmeten. Op heel wat kinderfeestjes en dito evenementen is ze steevast van de partij. “In de coronaperiode kwam daar Haarspelden.be bij, met de hulp van dochter Julie”, vertelt ze. “We beslisten toen ook zelf haarspelden te ontwerpen en zelf te maken. Achthonderd verschillende ontwerpen hebben we zo ondertussen. Ze zijn via onze webshop te koop.”

Maar de coronatijd bracht nog meer inspiratie. “Zeker met de Ros Beiaardommegang die toen in aantocht was”, zegt Deborah. “En ik ben een vrouw van een Pijnder, de mannen die het Ros door Dendermonde dragen. Het fiere Peirt is hier dus nooit ver weg. Samen met Julie ging ik aan de slag om een sjabloon te ontwerpen voor een tattoo met het Ros Beiaard. We probeerden die uit op een paar eventjes in aanloop van de Ommegang en dat was steevast een groot succes.”

Volledig scherm © Geert De Rycke

En dus sprak Deborah het Ros Beiaardcomité aan met de vraag of ze de Ros Beiaard-tattooo op de markt mocht brengen. Hetzelfde gebeurde met een sjabloon van de Dendermondse Reuzen Mars, Indiaan en Goliath. “Die glittertattoos maken we volledig zelf: van ontwerp tot het drukken en het uiteindelijk uitsnijden”, klink het. “Ze kunnen ook voor grimme op het gezicht gebruikt worden. Om ze te doen poppen, hebben we ze in een gouden kleedje gestopt. Omdat de glitterpoeder waterbestendig is, zijn de tattoos makkelijk een week houdbaar.

De eerste echte Dendermondse glittertattoos zijn te verkrijgen via www.toepeneuze.be.

Volledig scherm © Geert De Rycke

Volledig scherm © Geert De Rycke

