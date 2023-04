Debat over verkeerslus rond Hullekensstraat tijdens gemeenteraad: “Gemiste kans om ook alternatieven uit te proberen”

Politie­rech­ter stuurt spookrij­den­de bestuurder in centrum Dendermon­de naar dokter

M.C. stond dinsdag terecht in de politierechtbank van Dendermonde nadat hij op de Oude Vest bijzonder gevaarlijk en vreemd rijgedrag vertoonde. De man was er onder meer aan het spookrijden op een rotonde en reed gevaarlijk rond. Bij het verhoor van de politie bleek hij zich niets meer te herinneren van wat er juist was gebeurd.