De voetgangerszone op de Oude Vest, een goed idee of moet het stadsbestuur terug naar de tekentafel? Dit is jullie mening

De onrust rond de heraanleg van de Oude Vest, een van de belangrijkste winkelgebieden in Dendermonde bereikte dit jaar een climax. De drukke straat met veel parkeergelegenheid moet volgens de stad worden omgevormd tot “een aangename winkel-wandel-woonstraat”, tegen de zin van de lokale handelaars en omwonenden. Intussen ligt het dossier bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Vooral de voetgangerszone tussen de Brusselsestraat en Lindanusstraat is een doorn in het oog. Wij vroegen wat u vindt van die nieuwe autovrije zone. Een goed idee, of ziet u een alternatief? Dit is jullie mening.

Ken Schotte: “Goed idee! Het winkelhart heeft dit nodig om een revival te starten. Stilstaan is achteruitgaan.”

Koen Hanff: “De autovrije zone is een eerste stap in de juiste richting voor een modern en leefbaar stadscentrum van Dendermonde. Gecombineerd met het project ‘Hof van Saeys’ zal dit winkelen in Dendermonde een moderne aanblik geven en het vertoeven op de Oude Vest veel aangenamer maken.”

Céline Quisquater: “Goed idee! Van Vlasmarkt tot aan Heldenplein autovrij maken. Wel genoeg parking voorzien uiteraard voor bezoekers van centrum Dendermonde.”

Petra De Man: “In Dendermonde wonen veel ouderen, veel van hen hebben hulp aan huis nodig. Een autovrije zone draagt bij aan het alsmaar meer isoleren van ouderen die zich niet meer zelfstandig kunnen verplaatsen. Ook een probleem is de bereikbaarheid van de winkels. Ikzelf en vele anderen gaan gericht winkelen, vlug een bepaalde winkel binnen en buiten. Als ik dit niet meer kan, kom ik misschien nooit meer winkelen in Dendermonde. Ik werk ook in de zorg aan huis en het parkeerbeleid voor ons is ook een ramp, alsmaar minder plaats en duur. Mijn beroep is geen optie met de fiets, dus weinig parking is ook een groot probleem.”

Elena Romano: “Ik woonde vroeger in Eisden, deelgemeente van Maasmechelen. Hier zaten ze 25 à 30 jaar geleden met hetzelfde dilemma. Misschien is het goed om te zien hoe zij de Pauwengraaf, de lokale winkelstraat, hebben omgevormd. Daar is namelijk zowel aan de voetgangers als aan parkeergelegenheid gedacht.”

Bert D’Hondt: “De voetgangerszone invoeren zou de doodsteek zijn voor de lokale handelaars. Velen zullen uitwijken naar handelscentra waar men vlot kan parkeren en het centrum mijden.”

Freddy Maerten: “Prachtig idee, de huidige toestand is niet meer van deze tijd en trouwens gevaarlijk en ongezond. Bij het nieuwe project is er gezorgd voor voldoende parking.”

Wendy Vansimpsen: “Ik vind het een super idee dat dit autovrij is en ik zal meer komen winkelen met de fiets in de toekomst. Nu blijf ik er weg omdat de auto’s daar levensgevaarlijk achteruitrijden op de Vest. Ik vind dat er wel een alternatief moet voorzien worden om auto’s buiten de stad te parkeren (gratis) en met een bus heen en weer kunnen. De dienstregeling van De Lijn mag hier beter zijn best doen en frequenter rijden. De Vest mag van mij autovrij worden met genoeg fietslaadpalen en terrasjes en mooie paden om te winkelen zonder die auto’s voor de deur. Uitzondering voor mensen met beperking.”

Luc Nobels: “Laat de Oude Vest zoals ze nu, alleen een nieuw wegdek en betere voetpaden. In Dendermonde moeten de mensen met de wagen kunnen rijden naar de winkel waar ze moeten zijn. Geen winkelcentrum.”

Jean-Pierre Penningert: “Een autovrije zone zoals in veel steden en gemeenten en ik zou die zelfs nog uitbreiden tot de Brusselsestraat van Heldenplein tot en met de Vlasmarkt.”

Isabel Ceulemans: “Ik vind dit een goed idee. Een oase van rust in het midden van een drukke stad waar veel gewinkeld wordt. Terrassen kunnen uitbreiden, rustplaatsen, waterornamenten... Alles wat onze winkelstraat weer mooier kan maken. Ik begrijp niet wat de nadelen kunnen zijn. Hetzij er problemen zijn voor leveranciers?Of bewoners die misschien niet aan hun garage kunnen... Zijn daar wel effectief garages? Persoonlijk vind ik het een goed idee. Zolang er misschien een groter aantal parkeerplaatsen bijkomt aan een voordelig winkeltarief kan er toch geen probleem zijn.”

Brecht Goossens: “Een prachtig idee. Zoals we allen weten, moet de Oude Vest weer naar zijn oorspronkelijke vorm. De staat waarin de straat zich nu bevindt, is onder het niveau van deze prachtige stad. Een voetgangerszone zou een mooi begin kunnen zijn van een heropleving van de Oude Vest.”

Guy Mertens: “Eens autovrij moet er ondergronds geparkeerd worden. Gezien de nu reeds grote beweging van auto’s die gemiddeld kort parkeren (uurtje?) zal dit files van in- en uitrijdende wagens in en uit de parkeergarage veroorzaken. Zelf ga ik het te omslachtig vinden om daar te parkeren. Het zal ook alleen maar duurder worden. met andere woorden: ik zal alternatieven zoeken en de Oude Vest niet meer bezoeken. Geen alternatief, behalve de straat moderniseren en de zwarte (!) bollen aan het rondpunt verwijderen, er zijn al genoeg wagens ertegen gereden.”

Do Joos: “Slecht idee. Dendermonde is geen grote winkelstad. Geen trams of bussen in het centrum en ook geen dichtstbijzijnde parallelstraat (er is dus geen alternatief). Voetgangerszone alleen goed voor mensen die goed te been zijn. Lokale handelaars gaan klanten verliezen. Vele klanten rijden nu snel tot op het Vestje, lopen snel de winkel in op weg naar huis. Voor een wandeling heb je niet elke dag de tijd.”

Frederique De Vos: “Verandering brengt altijd een soort angst met zich mee. Maar zolang het Ros Beiaard er nog kan passeren, kan het een meerwaarde zijn. Ja er zal een switch van handelaars zijn, en er moet een alternatief komen voor het verlies aan parkeerplaatsen, maar verder kan je toch niks hebben tegen dergelijke verfraaiing?”

Jordi Saerens: “Het is een prachtig en broodnodige verandering. Als bewoner van de Oude Vest is het rampzalig om te zien hoeveel incidenten er gebeuren en hoeveel gevaarlijke toestanden er dagelijks gebeuren. Dan nog maar te zwijgen van de overlast van de ‘hangjongeren’ die ‘s avonds met hun ‘dikke bakken’ liggen te patineren voor onze deuren. Fietsers en voetgangers zouden zich ook veiliger voelen en hopelijk kunnen er dan nog een paar mooie winkels bij.”

Jurgen Van Beveren: “Autovrij maken is een topidee. Misschien poortsysteem met nummerplaatherkenning zodat bewoners hun huis kunnen bereiken. Leveringen tussen bepaalde uren door kleine vrachtwagens, ook aan Albert Heijn, want daar is de verkeerssituatie soms gevaarlijk.”

Dorien Wynant: “Ik vind het net fijn om in de winkelstraat te kunnen parkeren met de auto. Van mij mag deze blijven. Eventueel eenrichting met meer een laangevoel waarbij er bomen worden aangelegd en eventueel meer bankjes zijn. Het uiterlijk mag aangenamer, het praktische gebruik moet niet veranderen.”

Jan Heyvaerts: “Klanten willen bij wijze van spreken met de auto de winkel kunnen binnenrijden. Tel daarbij betalend parkeren en het beperkt aantal parkeerplaatsen. Een gevolg gaat zijn dat het commerciële hart van de stad langzaam aan dood gaat bloeden. In het centrum zelf is het al jaren kommer en kwel. Als ik er een paar weken niet geweest ben, herken ik de helft van de winkels niet meer. Zelf kom ik trouwens uitsluitend in het centrum als ik naar het postkantoor moet. Maar winkelen in Dendermonde centrum, als geboren en getogen Dendermondenaar? Ben je nu helemaal gek geworden? Nooit zien ze mij daar.”

Pieter Huyck: “Geen goed idee. Behoud de parkeerplaatsen en de doorstroom van het autoverkeer in beide richtingen.”

Berlinde De Witte: “Zeker een mooi initiatief, de huidige situatie is volledig achterhaald en soms zelfs gevaarlijk. Het nieuwe project is veiliger en vooral gezelliger. Heb het plan gezien en ik sta er volledig achter. Ik heb begrepen dat men de betrokken handelszaken goed moet informeren en misschien wat aanpassingen uitvoeren.”

Dora Vast: “Vernieuwing stuit altijd op weerstand. Dendermonde zou heel wat aantrekkelijker kunnen zijn met een autovrije zone op voorwaarde dat er voldoende parkeerplaatsen gecreëerd worden in de onmiddellijke omgeving met de nadruk op plaatsen voor mindervaliden. Momenteel zijn er te veel gevaarlijke situaties op de Oude Vest door het constante af- en aanrijden van auto’s.”

Andre De Witte: “Geen goed idee. Maak er een eenrichtingsverkeerstraat van waar voetgangers en fietsers voorrang hebben op de auto’s en dit vanaf Lindanusstraat en doortrekken in de Brusselsestraat tot rondpunt aan Leopoldlaan met kort parkeren (30 minuten) aan één zijde en de andere zijde maak je toegankelijk voor voetgangers.”

Sigrid Roelandt: “Dit is zeker een goed idee. Het is sowieso gemakkelijk en meestal ook sneller om zich in de stad te voet of met de fiets te verplaatsen, alleen is dat nu niet altijd veilig. Uiteraard moeten tegelijk ook parkeerplaatsen aan de rand voorzien worden.”

Davy Vinck: “Ik vind het een goed idee zolang er genoeg parking wordt voorzien rond Dendermonde in de nabijheid van het stadscentrum.”

Thalia Davidt: “Ik vind dit een goed idee, maar dan moet er wel extra parking voorzien worden in Dendermonde én zou het aangenamer moeten gemaakt. Momenteel een mooie stad, maar weinig winkels en weinig evenementen waardoor het weinig bezoekers lokt en de stad soms ‘dood’ lijkt. Wat heel jammer is!”

