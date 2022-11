De Leeuwerckenaers op de planken met deurenkomedie

De Leeuwerckenaers hopen voor vier avonden op een goed gevulde zaal. Daarvoor belooft het theatergezelschap een paar uur humor van de bovenste plank. “Kan niet anders met een deurenkomedie”, zegt Ine De Vis, griffier bij De Leeuwerckenaers. “Dubbele Boeking speelt zich af in een hotel. Na talloze affaires probeert Johan zijn huwelijk met Carine te redden. Een weekend met zijn tweetjes in een hotel lijkt de ideale nieuwe start. Alleen duiken in hun suite te pas en te onpas andere vrouwen op. Voor Carine is de maat vol en ze twijfelt aan de goede bedoelingen van haar man. En misschien wordt het alleen maar erger als ook het hotelpersoneel probeert te helpen.”