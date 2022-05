De Dendermondse club in Japanse gevechtskunst Kenhachi behaalt meerdere medailles

Pramit Basu uit Hamme heeft op het Belgisch kampioenschap Iaido derde dan in Louvain la Neuve de gouden medaille binnengehaald! Kim Kroes uit Dendermonde heeft in de vijfde dan-reeks de zilveren medaille behaald toen hij in de finale op het nippertje is verloren. Ook Luc Permentier uit Zele, een derde lid van Kenhachi, heeft in de mudan reeks zijn beste beentje voorgezet, de jury vond zijn prestatie alvast sterk genoeg waardoor hij de f-Fighting Spirit in ontvangst mocht nemen. Nu wordt het uitkijken naar het Europees kampioenschap in Moderna na de zomer of de Kenhachi toppers daar ook de nodige medailles kunnen binnenhalen. Proficiat!