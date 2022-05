DDS viert vijftigste verjaardag en wordt DDS streekregisseurs

Dendermonde Regenboog­vlag wappert ook aan biblio­theek: “Aanbod literatuur rond holebi-thema’s in de kijker zetten”

Naar aanleiding van de Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie werd ook in Dendermonde de regenboogvlag op diverse locaties gehesen. Voor het eerst was dat ook het geval aan de bibliotheek in de Kerkstraat.

17 mei