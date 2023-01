DDS haalt één miljoen euro subsidie binnen om iedereen mee te krijgen in de digitale wereld

De digitale trein raast deze tijden razendsnel. Itsme, MyPensioen of Smartschool maken voor veel mensen deel uit van de dagelijks routine. “Velen staan er vaak niet meer bij stil hoe alles digitaal verloopt”, zegt DDS-voorzitter Raf De Wolf. “Maar tegelijk is er ook een groep mensen voor wie surfen op internet of online solliciteren bijvoorbeeld lang niet zo evident is. Eén Belg op twee blijft kwetsbaar op dat vlak. In 2021 maakte 46 procent van de werkzoekenden bijvoorbeeld geen gebruik van een tekstverwerker. En 17 procent van de internetgebruikers gebruikt alleen een smartphone. Er is een groot verschil tussen personen met een hoog en laag opleidingniveau. Ook oudere mensen zijn vaak niet mee als het op internet aankomt. Met DDS, en de betrokken gemeenten, willen we er werk van maken om iedereen in deze digitale wereld mee te krijgen.”