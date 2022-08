DDS en zes gemeenten organiseren infomomenten over duurzaam renoveren

Met de hoge energieprijzen en het opwarmende klimaat willen DDS en Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Zele, Hamme en Berlare bewoners het belang van investeren in duurzame woonkwaliteit doen inzien. “Omdat het soms makkelijker kan dan je denkt, organiseren wij infomomenten over duurzaam renoveren”, zegt voorzitter Raf De Wolf. “Minder energieverbruik is immers goed voor zowel voor de portemonnee als het klimaat. Een verouderde woning renoveren is daarvoor een prima eerste stap.”

Om iedereen de kans te geven om zijn woning haalbaar en betaalbaar te verbouwen, is er een samenwerking met Energiehuis Bea en de provincie Oost-Vlaanderen voor de infomomenten. Aanwezigen krijgen er gratis advies op maat en hulp. Zo kan een expert gratis advies en begeleiding geven bij de zoektocht naar aannemers en het inplannen van renovatiewerken, is er met de “Mijn VerbouwLening” een renteloze lening tot 60.000 euro voor investeringen in woningkwaliteit en energieprestaties en zijn er via “Mijn VerbouwPremie” tal van premies voor renovatie en energiebesparende werken via één loket te vinden.

Van september tot december kunnen inwoners uit Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke en Zele één keer per maand op afspraak langskomen op een infomoment. In Berlare en Lebbeke vindt een eerste infomoment plaats op 1 september, in Buggenhout is dat op 7 september, in Hamme en Zele op 26 september en in Dendermonde op 30 september. Alle info is te vinden op de website van DDS.

