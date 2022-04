Davidsfonds zet historie van de Vier Heemskinderen in de kijker

Dendermonde is de stad van het Ros Beiaard, maar is dat niet altijd geweest. Het Ros Beiaard was in de middeleeuwen immers populair in heel Europa. In heel wat steden werd het Ros meegedragen tijdens processies. Die traditie verwaterde op de meeste plaatsen, maar niet in Dendermonde. Tijdens een voordracht, georganiseerd door het Davidsfonds, kijkt gastspreker Veerle Uyttersprot naar de herkomst van de historie van de vier Heemskinderen, plaatst ze enkele vraagtekens bij Dendermondse zekerheden en probeert ze te achterhalen waarom de Ros Beiaardtraditie hier zo springlevend blijft. Uyttersprot is doctor in de Germaanse Filologie, verbonden aan de Gentse universiteit en gespecialiseerd in de Middelnederlandse letterkunde. De lezing vindt plaats vanavond, op dinsdag 26 april om 20 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in zaal Mariakring, aan Onze-Lieve-Vrouwekerkplein 8 in Dendermonde. Info: www.dendermonde.davidsfonds.be.