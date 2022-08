Darius waagt kans op titel “Best Male Model Of The Universe”

Voor de verkiezing verblijft het hele gezelschap een week lang in Hotel Le Parisien Oostende. Naast België zijn Algerije, Aruba, Cape Verde, Ethiopië, Duitsland, Indonesië, Martinique, Mexico, Marokko, Nigeria, Panama, Puerto Rico en Spanje vertegenwoordigd. “We stomen ons daar klaar voor de finale op zondag 11 september in het Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys in Bredene”, zegt Dario. “De dagen voordien, van 8 tot en met 10 september, kunnen mensen stemmen op hun favoriete kandidaat via de Instagram en Facebook van Best Male Model of the Universe. Het komt er op aan zoveel mogelijk hartjes of commentaar op mijn foto te verzamelen. Ik hoop dat de Dendermondse stadsgenoten me zeker steunen.”