Dak van woning stort in door hevige regenval

De bewoner merkte het ingestorte dak zelf op toen hij thuis kwam woensdagavond. De hele woonkamer lag onder water nadat het dak was ingestort omdat het zijn gewicht niet meer kon dragen. De brandweer werd ter plaatse geroepen, maar kon niet meer ingrijpen. Op het moment van de instorting was er niemand aanwezig en dus vielen er gelukkig geen gewonden. Er is wel wat schade aan de woning. Het water werd meteen opgedweild om verdere schade te voorkomen.