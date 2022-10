Dag van de Trage Weg aanleiding voor opening nieuwe wandeling “Linkeroever”

Buggenhout/Opstal Vooront­werp kerkplein Opstal ter discussie: meer groen, maar minder parkeer­plaat­sen

Het voorontwerp voor een nieuw kerkplein in Opstal is klaar. Dat voorziet in meer groen, maar minder parkeerplaatsen. Bewoners mogen nog hun opmerkingen geven vooraleer er een definitief ontwerp getekend wordt.

13 oktober