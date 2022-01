Dag na mooie gezinsuitstap naar Pairi Daiza overlijdt Philip (48), uitbater van Gasthof Cardis, aan hartfalen: “Mannen zoals hij maken ze niet meer”

Baasrode Bewoners vertrekken en vergeten kookpot op vuur: Rookmelder voorkomt schade

In de Meibosstraat in Baasrode is dinsdagnamiddag een brand ontstaan in een woning. Er was tot buiten rook te zien, waardoor de brandweer werd verwittigd. De bewoners hadden een kookpot op het vuur laten staan, maar waren niet meer thuis.

