Daders die vuurwerk afschoten in Dendermonde gevat: Nederlanders wilden verjaardag vieren van vriend in gevangenis

Het incident gebeurde omstreeks 00.45 uur vrijdagnacht. Tientallen vuurpijlen vlogen de lucht in vlakbij de gevangenis van Dendermonde. Dit zorgde voor wat rookontwikkeling waardoor de politie besliste om de brandweer even te laten controleren of er geen brand was. De daders die het vuurwerk hadden afgeschoten konden even later op de N41 onderschept worden door de politie van Hamme/Waasmunster. Het ging om Nederlanders die naar Dendermonde waren gereden om de verjaardag te vieren van een vriend die momenteel in de gevangenis in Dendermonde zit.