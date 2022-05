Daar zijn de tribunes al: ook Grote Markt stilaan klaar voor Ros Beiaardommegang

Dendermonde Nog 9 dagen tot de Ros Beiaardom­me­gang. Emotionele Ommegang voor Pijnder Mattias Pieters: “Normaal met papa Jan onder ons Ros, door zijn overlijden zal het alleen zijn foto zijn”

De Ros Beiaardommegang in Dendermonde wordt één groot feest, maar voor sommigen ook een bijzonder emotioneel gebeuren. Eén van hen is Pijnder Mattias Pieters. Normaal zou hij in 2020 samen met vader Jan het Ros torsen, maar die overleed voor het twee jaar later eindelijk zover is. “Zijn foto gaat mee onder ‘t Peirt. Deze Ommegang wordt het dichtste dat ik ooit nog bij pa kan komen”, zegt Mattias.

