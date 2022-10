Cultuurcentrum Belgica zet jazz extra in de kijker met jazzkalender en nieuwe website

Dendermonde Wordt watertoren restaurant of bar? “Beschermd momument krijgt na restaura­tie publieks­func­tie”

Wordt de watertoren aan de Leopoldlaan in Dendermonde een restaurant of café? Die kans zit er dik in door de beslissing die zonet genomen is om het beschermde monument na restauratie een publieksfunctie te geven. Erfgoed Vlaanderen is akkoord met het herbestemmingsplan.

13:51