Corsocomité gaat op zoek naar nieuw Bloemenprinsje en -prinsesje

Wieze/Lebbeke Chocolade­pro­du­cent Barry Callebaut verkozen tot meest aantrekke­lij­ke werkgever van provincie

Chocoladeproducent Barry Callebaut in Wieze is verkozen tot de meest aantrekkelijke werkgever in Oost-Vlaanderen. Dat is het resultaat van een onderzoek dat Randstad Employer Brand Research uitvoerde.

10 juni