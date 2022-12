Communicatieplaatjes voor toegankelijke horeca- en handelszaken

Dendermonde werkt samen met vzw Dito, vereniging voor personen met een beperking of chronische ziekte, om Dendermondse handels- en horecazaken meer toegankelijk te maken met het project “Drempelloos Dendermonde”. De stad trekt per jaar 7.500 euro uit voor de installatie van hellende of bellende vlakken bij de lokale handelszaken. “Een hellend vlak is een constructie die door een handelaar voorzien wordt om drempels te overbruggen”, legt schepen van sociale zaken Tomas Roggeman (N-VA) uit. “Een bellend vlak is dan weer een niet permanent hellend vlak, dat de handelaar op zijn plaats kan leggen als een bezoeker daarvoor aanbelt.”