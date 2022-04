Collega’s Oscar Romerocollege fietsen duizend kilometer tegen kanker

Het is ondertussen traditie dat in het Oscar Romerocollege verschillende collega’s de handen in elkaar slaan tegen kanker. “Iedereen wordt wel eens op één of andere manier geconfronteerd met kanker”, zegt Gerrit Van Houwe. “Dat is een beweegreden geweest om enkele jaren geleden te beginnen meedoen met de 1.000 km van Kom op tegen Kanker. Bovendien is in het in onze school belangrijk om in te zetten op goede doelen.”

De 1000 km van KOTK is verdeeld over vier dagen. Er zijn twee ploegen van elk acht fietsers, die elke dag om de beurt 125 kilometer rijden. Ondertussen zetten naast leerkrachten ook leerlingen zich in voor het initiatief. “Zo zijn er de fietsers zelf, maar zeker ook een boel mensen die ondersteunen bij evenementen die we organiseren om het nodige geld in het laatje te krijgen om te kunnen meedoen”, zegt Van Houwe. “Per ploeg is er 5.500 euro nodig.”

Om dat bedrag te vergaren, vindt op vrijdag 29 april een eetfestijn plaats in de campus van het ORC aan de Noordlaan. Op het menu staan paardenworsten en balletjes in tomatensaus. Inschrijven, en dus steunen, kan via de Facebook-pagina van het Oscar Romerocollege of via gerrit.vanhouwe@romerocollege.be.