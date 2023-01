Circusartiest moet voorstelling in allerijl verlaten en verwelkomt eerste kindje vermomd als clown: “Jammer dat ik de geboorte gemist heb, maar het leverde wel een leuke foto op”

DendermondeCircus Barones heeft er een artiestje bij. Liam, baby van Daniel Korittnig (22) en Theresa Klausová (25), had zelfs zoveel haast dat papa in allerijl zijn voorstelling moest verlaten. “Tijd om te ontschminken was er niet en dus kreeg onze baby me eerst als clown te zien”, lacht Daniel. “De keuze zal aan hem zijn, maar het zou wel leuk zijn mocht hij ons opvolgen als clowntje.”