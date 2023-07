Cipiers die betrapt waren op smokkelen van gsm’s en drugs waren nog maar pas aan de slag in gevangenis

Livios “Het was eigenlijk niet mijn ding, maar een bezoek heeft me helemaal overtuigd": Felisia ging voor een houtskelet­wo­ning

Een kant-en-klaar houtskelet in de juiste buurt, dat op één nacht rechtstaat én duurzaam is? Dat klonk als muziek in de oren van Felisia. Kijk samen met bouwsite Livios mee binnen in de stek van deze jonge familie.