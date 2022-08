Chiro Kreale neemt na tien jaar afscheid van kookmoekes: “Dankzij hen was eten op kamp lekkerder dan thuis”

Sint-Gillis-bij-Dendermonde Brandweer ruimt mestspoor in verschil­len­de straten

De brandweer van Dendermonde is vanmiddag een hele tijd bezig geweest met een opgedroogd mestspoor te verwijderen op enkele straten in Sint-Gillis-bij-Dendermonde. Mogelijk was de klep defect van het voertuig waardoor er kleine hoeveelheden mest verloren gingen.

12 augustus