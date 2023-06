Chiro Kreale levert nieuwe Heemskinderen voor Peird van Sint-Gillis

Zomermonde bundelt alle zomerse activitei­ten in Ros Beiaard­stad

Alle zomeractiviteiten gebundeld in één brochure ‘Zomermonde’. Die vinden de Dendermondenaren dezer dagen in hun brievenbus. “Het is een handig overzicht om te weten wat er deze zomer allemaal te beleven is in de stad”, klinkt het bij de stad. “En dat is heel wat.”