Chelsey (19) wil deelnemen aan Miss België: “Ervaring eens meemaken”

De inschrijving om deel te nemen aan de missverkiezing stond absoluut niet hoog op de agenda bij de 19-jarige uit Baasrode, maar toen ze reclame zag op sociale media besloot ze de sprong te wagen en schreef ze zich in voor de modellenwedstrijd. “Er zijn al verschillende afspraken geweest en begeleiding over wat we moeten doen", zegt Chelsey. “Tot nu toe is het echt al heel leuk geweest en hoop ik natuurlijk nog wat verder te raken. Ik hoef niet per se te winnen, maar het is een leuke ervaring om eens mee te maken. En ik hoop dat ik er ook meer zelfvertrouwen door zou krijgen", klinkt het.