Chefs for Charity doen smullen voor het goede doel

Ros Beiaard­stad wil meer dan verdubbe­ling van aantal laadpalen tegen 2025

Er is in Dendermonde een plan in opmaak met alle locaties op publiek domein waar laadpalen kunnen komen. En het moet snel gaan. Want tegen 2025 wil de Ros Beiaardstad meer dan een verdubbeling van het aantal elektrische laadpalen op haar grondgebied waarmaken.