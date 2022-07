Chefs for Charity delen cheques uit aan goede doelen

Chefs for Charity is een concept van de chefs van restaurants ‘t Truffeltje, Da Vinci, Kokarde, Cinémangé en Hof ter Velden en Bbqaanhuis. Zij koken de ziel uit hun lijf voor zo’n 250 gasten en die steunen daarmee op hun beurt het goede doel. Een eerste editie op paasmaandag 2019 werd een groot succes en dus werd beslist dat er een vervolg moest komen. Maar de coronacrisis zorgde ervoor dat de twee voorbije jaren het event telkens geannuleerd moest worden. Op Paasmaandag dit jaar was het echter eindelijk opnieuw zover. En het gebeuren werd opnieuw een succes. Resultaat is dat er mooie cheques uitgedeeld konden worden. Iko vzw, dat geld inzamelt voor het opbouwen en runnen van een weeshuis in India voor meisjes, en het Rode Kruis mochten elk 6.127,50 euro in ontvangst nemen. Voor Blijdorp, dat zich inzet voor kinderen, jongeren en volwassenen met een mentale beperking, was er een cheque van 2.000 euro.