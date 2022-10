Céril zorgt voor viergeslacht in Dendermonde

Dendermonde/Oudegem Sanne is nieuwe Prinses Carnaval: “Grote droom is werkelijk­heid geworden”

Sanne Verheirstraeten is de nieuwe Prinses Carnaval in Dendermonde. De titel veroverde ze na een spannende Prinsensverkiezing in de sporthal van Oudegem. Het was een unicum ook, want voor het eerst in de gescheidenis namen twee dames het tegen elkaar op.

2 oktober