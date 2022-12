Centraal infopunt voor vragen rond handicap in de maak

Het fysiek infopunt moet vanaf maart 2023 een feit zijn. Iedereen zal daar dan terecht kunnen met alle vragen rond ondersteuning over een handicap en vermoeden van een handicap. “In het Sociaal Huis zal er elke week op een vaste dag een medewerker van vzw Habitar aanwezig zijn”, legt schepen van sociale zaken Tomas Roggeman (N-VA) uit. “Die beantwoordt vragen rond ondersteuning voor kinderen, jongeren en volwassenen over handicaps. Elke vraag krijgt een passend antwoord of er wordt gericht doorverwezen naar gespecialiseerde diensten.”

“Het ontbrak in het Sociaal Huis nog aan een partner met expertise rond rechtstreekse toegankelijke hulpverlening”, argumenteert Roggeman het nieuwe initiatief. “Voor cliënten en onze sociaal werkers is het niet altijd makkelijk om de nood aan ondersteuning scherp te stellen en om de gepaste vorm van ondersteuning te vinden. Ook is de drempel soms te hoog om vragen te stellen voor ondersteuning. Een fysiek en neutraal aanmeldpunt in het Sociaal Huis zal dat verbeteren. Luisteren en samen zoeken naar antwoorden, is het doel.”