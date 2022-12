Caravan van zwerver die al maanden verkeerd geparkeerd stond, gaat in vlammen op

Appels Rookontwik­ke­ling in woning nadat bewoonster kookpot op vuur vergeet

In de Heirstraat in Appels is maandagnamiddag een brandje uitgebroken in de keuken van een woning. De bewoonster had een kookpot op het vuur laten staan, terwijl ze even een boodschap gaan doen was.

19 december