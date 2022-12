Caravan die al maanden verkeerd geparkeerd stond en eigendom is van zwerver gaat volledig in vlammen op

Het was rond 21.30 uur dat de brandweer van Berlare, Wichelen en Lede ter plaatse werden geroepen voor een brand die buiten woedde. Het waren de buren die gebeld hadden nadat ze zagen dat er een hevige brand was. Bij aankomst werd het duidelijk dat het om een illegaal geparkeerde caravan ging op een parking vlak naast de Schoonaardebrug. De politie was al een onderzoek gestart na meerdere meldingen. Het voertuig behoorde toe aan een zwerver die geen vaste verblijfplaats had. Volgende week zou hij een vaste plek krijgen, maar nu is zijn caravan volledig in vlammen opgegaan. Volgens enkele buurtbewoners was er maar af en toe iemand aanwezig. Zij zagen niet altijd licht branden in de caravan.