Cannabisdealers schenden coronamaatregelen: werkstraf en celstraf met uitstel

De feiten speelden zich af in volle lockdown eind 2020. Speurders ontdekten toen dat S.O. (21) en S.R. (22) cannabis dealden. Afgeluisterde gesprekken in een cel deden hen de das om. Bovendien werden ook Snapchat-berichten onderschept waarin prijzen voor drugs meegedeeld werden. Op 9 december werd het duo ook door een politiepatrouille betrapt toen ze de coronaregels overtraden. Een fouille leerde de agenten op dat ogenblik dat R. 40 gram cannabis bij zich had. Hij had ook een slagersmes, gezien als verboden wapen, op zak. De twee probeerden aanvankelijk te vluchten, maar werden gevat.