Camerata Productions giet verhaal verdwijning Zuster Gaby in kortfilm: “Zo mysterieus dat om verfilming vraagt”

Dendermonde/BuggenhoutCamerata Productions, dat regelmatig theaterproducties opzet in Buggenhout en Dendermonde, werkt aan een kortfilm rond het verhaal van de mysterieuze verdwijnen van Zuster Gaby uit een klooster in Dendermonde decennia geleden. Het waargebeurde verhaal spreekt al jaren tot de verbeelding in de regio. De kortfilm zal in het najaar van 2023 in première gaan.

Zuster Gaby, geboren als Germaine Robberechts, verdween ondertussen veertig jaar geleden. Ze gaf les aan het Sint-Vincentiusinstituut in Dendermonde, woonde in het gelijknamige klooster en was er ook de privéchauffeur van algemeen directeur en kanunnik Gaston Mornie. Zuster Gaby was zo op de hoogte van het liederlijk leven dat Mornie er op nahield en was in het geheim bezig om een dossier vol bewijzen aan te leggen tegen de kanunnik. Tot ze in de nacht van 3 op 4 maart 1982 spoorloos verdween. Alle gerechtelijke onderzoeken ten spijt werd nooit nog iets van haar vernomen.

Het verhaal van Zuster Gaby blijft ook na veertig jaar gemoederen beroeren. Het onderwerp was al inspiratie voor verschillende boeken, nog niet zo lang geleden vonden nog eens opgravingen plaats op de vroegere site aan de Kerkstraat in Dendermonde op zoek naar een mogelijk lichaam, en gewezen speurders indertijd belast met het onderzoek blijven gefascineerd door de zaak. Nu komt er ook een film over de verdwijning. Voor Camerata Productions vzw wordt dit de derde kortfilm op hun actief.

“Dit verhaal is zo mysterieus en fabelachtig dat het gewoonweg om een verfilming vraagt”, zegt Joris Verschueren van Camerata Productions. “Die plannen zitten eigenlijk al zo’n tien jaar in ons hoofd. Het verhaal past ook perfect binnen ons werkingsgebied, want Zuster Gaby was afkomstig uit Buggenhout en gaf les in Dendermonde. We zijn heel opgetogen dat ditproject nu concreet vorm krijgt.”

VRT-Journalist Wim De Maeseneer, die in zijn vrije tijd actief is binnen de filmafdeling van Camerata Productions en in 2008 zijn eindwerk rond Zuster Gaby maakte, en huisscenarist Stijn De Wolf zorgen voor het scenario. De regie komt in handen van Lennart Lemmens, die als regisseur en programmamaker al aan tal van audiovisuele producties voor VRT, VTM en Studio 100 meewerkte en gekend is als acteur uit Thuis of Campus 12. De opnames van de kortfilm staan gepland in maart 2023 en zullen vooral plaatsvinden in de ruime regio van Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout. De première is voorzien in het najaar van 2023.

