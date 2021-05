Cafébaas krijgt drie maanden cel nadat hij maatregelen meermaals niet respecteert: “Lachgas werd via ballon gewoon doorgegeven”

De feiten speelden zich af in september van vorig jaar. Via de camera’s aan het station merkte de politie op dat er van de coronamaatregelen in de zaak niet veel sprake was. Cafégangers wandelden rond zonder mondmasker en hielden geen afstand. De politie kwam ter plaatse en merkte op dat er geen registratiepapieren lagen. Ook op heel wat andere vlakken was de zaak niet in orde. De politie vond in de zaak zelfs enkele lachgaspatronen. Het lachgas werd door de klanten via een ballon aan elkaar doorgegeven. “Dit is lachen met de coronamaatregelen”, zei politierechter Peter D’Hondt.