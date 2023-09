Café in stationsbuurt moet drie maanden dicht op bevel van burgemeester: “Sterk signaal geven”

Eind augustus viel de politie binnen in café Chill’Inn aan het Statieplein. De precieze aanleiding voor die actie is niet helemaal duidelijk, maar kadert in een onderzoek naar drugs en overlast in het café. Na de tijdelijke sluiting zal bekeken worden of de zaak opnieuw de deuren mag openen. De politie geeft geen verdere commentaar. “Wij kregen een bestuurlijk verslag van politie van Dendermonde met informatie in over het café en wat er daar aangetroffen werd”, zegt burgemeester Piet Buyse (Cd&V). “Het ging hier over een aanzienlijke hoeveelheid drugs die zichtbaar was in heel de zaak en dat is absoluut uit den boze.”