Buurtcomité en verenigingen zorgen voor kerstsfeer in Lutterzele

Dendermonde Politie en brandweer roepen op om niet op het ijs te gaan: “Nog veel te dun en levensge­vaar­lijk”

De politie en de brandweer van Dendermonde waarschuwen dat het ijs nog veel te dun is voor winterpret. Het heeft al enkele dagen gevroren, maar het is zeker nog niet toegelaten om op het ijs te lopen. “Op de meeste plaatsen is het ijs langs de kant nog maar 5 centimeter dik, en dat is veel te weinig", zegt brandweerofficier Ben Knaepen. De afgelopen dagen haalde de politie al twintig jongeren van het ijs.

15 december